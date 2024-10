Papa: “La guerra non perdona”. Gli appelli di Francesco (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La parole del Papa al termine dell’Udienza di questa mattina, parole dure e di condanna nei confronti della guerra e dell’indicibile sofferenza che porta a popolazioni stremate, come nel caso di Gaza. Servizio di Cristiana Caricato Papa: “La guerra non perdona”. Gli appelli di Francesco TG2000. Tv2000.it - Papa: “La guerra non perdona”. Gli appelli di Francesco Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La parole delal termine dell’Udienza di questa mattina, parole dure e di condanna nei confronti dellae dell’indicibile sofferenza che porta a popolazioni stremate, come nel caso di Gaza. Servizio di Cristiana Caricato: “Lanon”. GlidiTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vaticano, Papa Francesco riceve il Segretario alla Difesa Usa Austin - (LaPresse) Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco durante una visita a ... (stream24.ilsole24ore.com)

Francesco: «La guerra non perdona» - Al termine dell'udienza generale, l'appello alla preghiera per la pace. Il pensiero a Ucraina, Palestina, Israele, Myanmar e a tutte le nazioni che sono in guerra ... (romasette.it)

Gaza, Papa Francesco tuona: la Palestina sottoposta ad «attacchi inumani» da parte degli israeliani - La volta scorsa Bergoglio per descrivere la guerra a Gaza aveva usato l'aggettivo «martoriata», lo stesso che accosta sempre all'Ucraina quando deve ricordare quello che ... (ilmessaggero.it)