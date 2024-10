Mourinho: "Posso ancora vincere la Premier League del 2018" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il solito `Special One`. Josè Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ritrova il suo passato in Europa League e nella conferenza stampa della Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il solito `Special One`. Josè, allenatore del Fenerbahce, ritrova il suo passato in Europae nella conferenza stampa della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mourinho: "Posso ancora vincere la Premier League del 2018" - Il solito `Special One`. Josè Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ritrova il suo passato in Europa League e nella conferenza stampa della vigilia della gara contro. (calciomercato.com)

Fenerbahçe-Manchester United, Europa League: tv in chiaro, formazioni, pronostico - Fenerbahçe-Manchester United è una partita della terza giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostico. (ilveggente.it)

Mourinho show: “Posso ancora vincere il campionato 2017-18 e se succede dovranno pagarmi il bonus” - Mourinho non perde occasione per pungere i suoi ex rivali: "Se puniscono il City posso ancora avere la medaglia e dovranno pagarmi il bonus" ... (fanpage.it)