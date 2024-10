MotoGp Thailandia, Bagnaia: “Recuperare punti e difendere il titolo fino alla fine” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In Thailandia l’obiettivo di Francesco Bagnaia e del Ducati Lenovo Team è chiaro: accorciare il distacco, Recuperare qualche punto e difendere il titolo fino alla fine. Il team italiani è primo nella classifica riservata alle squadre e ha la chance di vincere il Mondiale a Buriram nel diciottesimo appuntamento MotoGp, in programma questa domenica sul Chang International Circuit. Nel 2022 il campione del mondo in carica era riuscito a conquistare un terzo posto in una gara complicata dalla pioggia, mentre nel 2023 il pilota torinese aveva ottenuto un seconda posizione dopo una prova molto accesa e ricca di duelli. Sport.quotidiano.net - MotoGp Thailandia, Bagnaia: “Recuperare punti e difendere il titolo fino alla fine” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Inl’obiettivo di Francescoe del Ducati Lenovo Team è chiaro: accorciare il distacco,qualche punto eil. Il team italiani è primo nella classifica riservata alle squadre e ha la chance di vincere il Mondiale a Buriram nel diciottesimo appuntamento, in programma questa domenica sul Chang International Circuit. Nel 2022 il campione del mondo in carica era riuscito a conquistare un terzo posto in una gara complicata dpioggia, mentre nel 2023 il pilota torinese aveva ottenuto un seconda posizione dopo una prova molto accesa e ricca di duelli.

