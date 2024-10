Liberoquotidiano.it - **Migranti: Iv deposita esposto a Corte Conti, su Albania danno erariale da premier Meloni**

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Come già preannunciato, hoto questo pomeriggio unalladeiaffinché valuti la configurazione di unda parte dellaGiorgia Meloni in merito alla vicenda che ha visto imbarcare verso i centri albanesi- per poi essere costretti a tornare indietro- 12 migranti”. Così il deputato e tesoriere di Italia Viva, Francesco Bonifazi. “A nostro avviso, lanon poteva non essere a conoscenza del fatto che quel trasferimento viola il diritto europeo e che quindi l'autorità giudiziaria avrebbe potuto giudicarlo illegittimo. Siamo un Paese con una pressione fiscale elevatissima in cui sinuano a chiedere sacrifici ai cittadini: è vergognoso utilizzare i soldi degli italiani per giocare a fare l'Istituto Luce".