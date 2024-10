Ilgiorno.it - Medico di base: ambulatorio gratuito. Purché resti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) C’è preoccupazione a Sedriano per la decisione dei due nuovi medici incaricati da Asst per sostituire due professionisti prossimi al pensionamento, di non aprire lo studio a Sedriano, ma ad Arluno. Unche cesserà l’incarico a breve ha lo studio proprio a Sedriano che rimarrà senza. Passi avanti importanti sono stati però compiuti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Re (nella foto) che ha incontrato i referenti di Asst insieme all’assessore alla sanità Giuseppe Pisano. "Inalle norme regionali – spiega il sindaco Re – i nuovi medici non devono necessariamente aprire l’nel paese dove si trova ilche cessa". Cosa che il sostituto del dottor Eugenio Viola, dottor Luca Criscuolo, ha scelto di fare ad Arluno. Un disagio, soprattutto per gli anziani.