Maria Turturo il suicidio in carcere del marito e il commento della figlia | Giustizia per mamma

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è stata uccisa brutalmente lo scorso 6 ottobre dal, che ieri sera, si è tolto la vita inL’ha uccisa brutalmente per strada. In, Giuseppe Lacarpia, 65 anni, si è tolto la vita nella serata di ieri. L’uomo si è impiccato con un lenzuolo nella sua cella neldi Bari, dove è stato trovato senza vita dai compagni di cella. É stata disposta l’autopsia per chiarire eventuali dubbi sulle dinamiche del. Laha detto che non era la prima volta che il padre avrebbe tentato di suicidarsi. Proprio laAntonella, dopo aver appreso la notizia deldel padre, ha commentato su Facebook la notizia con delle emoticon che festeggiano. Ciò in un primo post. Poi, dopo qualche ora, ha precisato sempre su un post: «Non è un festeggiamento – ha commentato – Èper la mia».