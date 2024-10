Manovra: Meloni, non aumentiamo tasse e manteniamo conti in ordine (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – La Manovra “si concentra su queste priorità: lavoro, salari, famiglia, sanità” e “lo fa senza aumentare le tasse perché questo è un fatto e lo fa mantenendo i conti in ordine”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno. Lapresse.it - Manovra: Meloni, non aumentiamo tasse e manteniamo conti in ordine Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – La“si concentra su queste priorità: lavoro, salari, famiglia, sanità” e “lo fa senza aumentare leperché questo è un fatto e lo fa mantenendo iin”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quali tasse ci sono nel 2025 per i dipendenti privati e come cambiano in meglio o peggio - Dall’Irpef nazionale alle addizionali locali, al taglio del cuneo fiscale e non solo: quali sono le tasse dovute dai dipendenti privati che si avviano a cambiare nel 2025 ... (businessonline.it)

Sciopero di medici e infermieri: «La Manovra? Ennesima presa in giro, solo briciole». I provvedimenti per la Sanità nella Legge di Bilancio - Sanità pubblica "maltrattata". Il personale in fuga dagli ospedali. Le liste d'attesa infinite. Le aggressioni e le minacce quotidiane. Il personale sanitario è sul piede di guerra e chiede risposte ... (leggo.it)

Manovra punta a incassare 68 million da inasprimento web tax, plusvalenze criptovalute - (Reuters) - L'Italia prevede di incassare circa 68 milioni di euro grazie all'inasprimento della web tax e all'aumento della tassazione sulle plusvalenze delle criptovalute, secondo quanto emerge dal ... (msn.com)