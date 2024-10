Ilgiorno.it - L’Ulisse del bidello all’alba

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Negri Ilmi aveva preso in simpatia. Arrivavo al liceo per primo, la mattina. Non per eccesso di zelo scolastico, ma perché avevo solo un treno utile, dal fondo dell’alba, per non perdere tutte le altre coincidenze al cuore di Milano. Nei mesi con la erre, era ancora buio quando mettevo piede a scuola. Salutavo il, che stava di guardia all’uscio. L’uomo ricambiava il buongiorno con una strizzata d’occhi, mentre una luce di ferro, da officina diffusa, saliva dalle finestre. Poi mi parlava. Ma io capivo poco o nulla. Annuivo di tanto in tanto, per timida cortesia. Era, quella del, un linguaggio aspirato, sibilante, eredità sonora di civiltà remote. Anche la faccia, né giovane né vecchia, era in un certo senso aspirata e sibilante.