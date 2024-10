Quotidiano.net - Lo strano caso di Anguillara, ogni abitante punta 13mila euro. La sindaca: “Colpa di un hacker”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – “Questa è diffamazione!”. Potrebbe anche esprimersi così ladiVeneta, Alessandra Buoso, sconvolta (e furente) alla notizia – esplosa su tutti i siti web nazionali – che i suoi 4.000 cittadini, cioè quelli che l’hanno votata, sarebbero ludopatici all’ultimo stadio: 13.073pertra 18 e 74 anni spesi in giochi d’azzardo legali, per un totale di 40 milioni. Dodici volte la media dei comuni della provincia di Padova dove si trova questo paesino che deve il nome all’antica abbondanza di anguille nelle valli di pesca di un’area ricchissima di corsi d’acqua e, al tempo, paludosa. “È un dato assurdo, non è possibile ci sia una disponibilità economica così alta, me ne sarei accorta se ci fossero famiglie che si giocano lo stipendio tutti i mesi”, lamenta la prima cittadina sulla stampa locale, gridando al “falso”.