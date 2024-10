Lite per il parcheggio a Nova Milanese, donna uccisa a coltellate (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lite per il parcheggio condominiale, donna uccisa a Nova Milanese. Una Lite tra due cognati è finita nel sangue questo pomeriggio, mercoledì 23 ottobre a Nova Milanese. Pare che all’origine del violento litigio sfiorato in tragedia ci sia stata una questione di parcheggio, il posto auto all’interno dell’area condominiale. uccisa dal cognato per un parcheggio Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024)per ilcondominiale,. Unatra due cognati è finita nel sangue questo pomeriggio, mercoledì 23 ottobre a. Pare che all’origine del violento litigio sfiorato in tragedia ci sia stata una questione di, il posto auto all’interno dell’area condominiale.dal cognato per un

