"Le leggi italiane devono essere più forti di quelle europee": la Lega accelera con un emendamento dopo il flop del progetto Albania

Prima il diritto italiano e poi quello comunitario. dopo l'afflosciamento del progetto Albania sui migranti, la maggioranza di centrodestra prova a smontare la premessa della sentenza del tribunale di Roma che – come ormai noto – ha deciso di far tornare i 12 migranti dal centro di Gjader in forza di una pronuncia della Corte di giustizia europea (sollecitata su un caso in Repubblica Ceca). Ad accelerare, approfittando dell'iter del disegno di legge sulla separazione delle carriere, è la Lega che ha presentato alcuni emendamenti che prevedono che "le norme italiane prevalgono rispetto a quelle europee", come spiega all'agenzia Ansa il capogruppo in Commissione Affari costituzionali Igor Iezzi. Il parlamentare della Lega conviene sul fatto che l'emendamento è estraneo ai contenuti del ddl: "È difficile trovare un ddl che faccia da 'treno' adatto a cui agganciare questa proposta.

