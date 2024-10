La serie ‘Adorazione’ alla Festa del Cinema di Roma il debutto di Noemi | Il regista mi ha notata a Sanremo

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una scomparsa misteriosa, adolescenti alle prese con la crescita, adulti distratti, aspirazioni, sogni infranti nell’oppressione della vita di provincia. Elementi che si incontrano e si scontrano in, layoung adult in 6 episodi, liberamente tratta dall’omonimonzo di Alice Urciolo. Presentata oggi ad ‘Alice nella Città’, sezione autonoma e paralleladel, e dal 20 novembre su Netflix,segna ildella cantante, laureata in regiatografica e televisiva: “ilStefano Mordini mi haal Festival di2022, quando nella serata delle cover ho cantato al piano ‘You make me feel like A natural woman’ interpretata da Aretha Franklin”, racconta l’artista nell’intervista all’Adnkronos.interpreta Diletta, una mamma ma anche “una donna forte e autonoma.