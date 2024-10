Gaeta.it - La missione anti-spreco di “fornelliditalia.it”: cucina sostenibile e tradizione italiana

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter.it è il portale che unisce la passione culinaria con la responsabilità etica, proponendo unachiara: combattere loalimentare. In un mondo dove il cibo spesso finisce nella spazzatura, questo sito offre soluzioni concrete per ridurre gli sprechi e promuovere un consumo più consapevole e. Risparmiare risorse, risparmiare inLoalimentare è un problema che impatta non solo sull’economia familiare, ma anche sull’ambiente. Ogni anno, in Italia, milioni di tonnellate di cibo vengono sprecate, con un consumo di risorse equivalente a 19 milioni di italiani e un rilascio di 24,5 milioni di tonnellate di CO2..it propone un cambio di rotta, invitando are salvaguardando sia l’ambiente che il portafoglio.