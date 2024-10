La caduta poi il soccorso con l'argano: così l'escursionista è rimasta incastrata per 7 ore (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I soccorritori hanno dovuto utilizzare un argano per trarre in salvo la donna, che poi ha ironizzato sui social: "Per un po' niente escursioni" Ilgiornale.it - La caduta poi il soccorso con l'argano: così l'escursionista è rimasta incastrata per 7 ore Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I soccorritori hanno dovuto utilizzare unper trarre in salvo la donna, che poi ha ironizzato sui social: "Per un po' niente escursioni"

