Juventus allarme per il mercato di gennaio | lo portano via ai bianconeri

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lapronta a intervenire suldi, ma deve fare attenzione anche alle mire dei top club suiContro lo Stoccarda, in Champions League, laè incappata nella prima sconfitta stagionale. Un ko doloroso per come è arrivato, per i, che hanno subito l’offensiva dei tedeschi praticamente per tutta la gara, nonostante giocassero in casa. Squadra irriconoscibile, quella di Thiago Motta, messa sotto nel gioco, nelle idee, nell’intensità , e che alla fine è stata meritatamente sconfitta. Non sono bastate le parate di Perin a tenere i torinesi a galla. Si tratta di una sconfitta che non compromette nulla, nel percorso europeo, ma che di sicuro impone qualche riflessione. Il gioco bianconero fatica a decollare, c’è stato qualche picco interessante fin qui ma si fatica ad avere la giusta continuità e il giusto ritmo per essere realmente incisivi.