Inter, con lo Young Boys torna la sinergia Arnautovic-Frattesi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)saranno tra i protagonisti della gara con lo. Quindi la Champions League sarà un’occasione per mostrare l’intesa tra i due.TECNICA – Markoe Davidesono due giocatori con caratteristiche tecniche affini. L’austriaco è una punta che sa sfruttare il suo fisico e ama fare la boa per poi sfruttare la sua tecnica per cercare scambi corti per arrivare all’assist o al gol. L’italiano invece ha un’attrazione quasi magnetica per gli spazi e sa sfruttare la sua capacità di muoversi anche per servire i compagni. I due dell’però non hanno avuto molte possibilità di mettere insieme queste doti sinergiche. Ma anche solo in quelle poche volte qualcosa hanno prodotto. Per questo con loi riflettori vanno messi su questa coppia.