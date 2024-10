Ilaria Salis, l’appello contro Orban: “Non cedete, rischio 24 anni di carcere” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo che l’Ungheria ha chiesto alla presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, di revocare l’immunità parlamentare di Ilaria Salis, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra prova a difendersi. Lo fa con un’accorata conferenza stampa in cui punta il dito contro il primo ministro ungherese Viktor Orban utilizzando parole durissime.Leggi anche: Ilaria Salis, l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità. Durissimo botta e risposta a Strasburgo “La mia intenzione non è difendermi dal processo, ma all’interno di un processo che sia giusto ed equo. – esordisce così Ilaria Salis in conferenza stampa a Strasburgo – Il problema è che un processo di questo tipo non può svolgersi in Ungheria e ne abbiamo avuto ampie prove”. Thesocialpost.it - Ilaria Salis, l’appello contro Orban: “Non cedete, rischio 24 anni di carcere” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo che l’Ungheria ha chiesto alla presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, di revocare l’immunità parlamentare di, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra prova a difendersi. Lo fa con un’accorata conferenza stampa in cui punta il ditoil primo ministro ungherese Viktorutilizzando parole durissime.Leggi anche:, l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità. Durissimo botta e risposta a Strasburgo “La mia intenzione non è difendermi dal processo, ma all’interno di un processo che sia giusto ed equo. – esordisce cosìin conferenza stampa a Strasburgo – Il problema è che un processo di questo tipo non può svolgersi in Ungheria e ne abbiamo avuto ampie prove”.

