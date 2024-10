Il fronte dei contrari: "Fuori tutte le carte. Sala venga in aula" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fuori le carte. Il portavoce del Comitato SìMeazza Luigi Corbani, che si batte per la difesa dello stadio di San Siro, ha scritto una lettera al sindaco Giuseppe Sala, alla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ma anche ai vertici della Corte dei Conti e al Comitato per la legalità del Comune presieduto dall’ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo per chiedere all’amministrazione di mostrare l’atto con cui quest’ultima ha chiesto all’Agenzia delle Entrare di fornire una valutazione economica sullo stadio di San Siro e sull’area limitrofa, entrambi di proprietà comunale. La mossa di Corbani arriva subito dopo aver appreso del vertice a Roma, al ministero della Cultura, in cui il sindaco e i club hanno presentato il progetto di realizzazione di un San Siro bis e della rifunzionalizzazione della Scala del calcio. Ilgiorno.it - Il fronte dei contrari: "Fuori tutte le carte. Sala venga in aula" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)le. Il portavoce del Comitato SìMeazza Luigi Corbani, che si batte per la difesa dello stadio di San Siro, ha scritto una lettera al sindaco Giuseppe, alla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ma anche ai vertici della Corte dei Conti e al Comitato per la legalità del Comune presieduto dall’ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo per chiedere all’amministrazione di mostrare l’atto con cui quest’ultima ha chiesto all’Agenzia delle Entrare di fornire una valutazione economica sullo stadio di San Siro e sull’area limitrofa, entrambi di proprietà comunale. La mossa di Corbani arriva subito dopo aver appreso del vertice a Roma, al ministero della Cultura, in cui il sindaco e i club hanno presentato il progetto di realizzazione di un San Siro bis e della rifunzionalizzazione della Scala del calcio.

