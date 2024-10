Ilfattoquotidiano.it - Harry e Meghan di nuovo nella bufera per l'”operazione segreta Melides”: “Hanno reso privata la spiaggia davanti alla loro villa”. L’ira dei residenti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non c’è pace per i duchi del Sussex che recentementescelto il Portogallo come via d’ingresso per accorciare le distanze con Il Regno Unito acquistando unada sogno nei cosiddetti Hamptons europei, a sud di Lisbona. L’, di cui si vociferava da un po’, ora è stata svelata ed è ormai ufficiale chemetteranno su casa anche in CostaTerra. Ma pare che la zona di Comporta non sia amata solo dai due ribelli di casa Windsor, perché altri vip americani e soprattutto anche la cugina di, Eugenie, avrebbero deciso di comprare casa nell’esclusivort dove unacosterebbe minimo 6 milioni di dollari (5mila e 500 milioni di euro circa). Peccato, però, che subito dopo l’arrivo dei duchi del Sussex sia divampata la polemica promossa dailocali che promettono battaglia contro la chiusura delle spiagge.