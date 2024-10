Goodbye Julia, al cinema: dentro al Sudan di odio e perdono - Video (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Estate 2005: l’elicottero su cui viaggiava l’ex leader ribelle Sudanese John Garang precipita, uccidendolo, accendendo le rivolte in Sudan. In questo periodo di forte tensione tra Nord e Sud del Paese africano, che porteranno quindi alla secessione del Sud nel 2011, si inserisce Goodbye Julia, scritto e diretto da Mohamed Kordofani, primo film Sudanese mai presentato al Festival di Cannes. Vincitore del Prix de la Liberté a Cannes 2023, Goodbye Julia arriva al cinema in Italia il 24 ottobre, distribuito da Satine Film. Sul grande schermo la storia di un Paese di cui poco si conosce, con a nudo le sue criticità salienti ma anche sentimenti universali come il pregiudizio, l’odio, l’espiazione e il perdono. A Khartoum, la capitale del Sudan, vive Mona (interpretata da Eiman Yousif), distinta signora di religione musulmana che vive con il marito Akram (Nazar Gomoa). Panorama.it - Goodbye Julia, al cinema: dentro al Sudan di odio e perdono - Video Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Estate 2005: l’elicottero su cui viaggiava l’ex leader ribelleese John Garang precipita, uccidendolo, accendendo le rivolte in. In questo periodo di forte tensione tra Nord e Sud del Paese africano, che porteranno quindi alla secessione del Sud nel 2011, si inserisce, scritto e diretto da Mohamed Kordofani, primo filmese mai presentato al Festival di Cannes. Vincitore del Prix de la Liberté a Cannes 2023,arriva alin Italia il 24 ottobre, distribuito da Satine Film. Sul grande schermo la storia di un Paese di cui poco si conosce, con a nudo le sue criticità salienti ma anche sentimenti universali come il pregiudizio, l’, l’espiazione e il. A Khartoum, la capitale del, vive Mona (interpretata da Eiman Yousif), distinta signora di religione musulmana che vive con il marito Akram (Nazar Gomoa).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Goodbye Julia, al cinema il racconto del Sudan che ha conquistato Cannes. La recensione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Goodbye Julia, al cinema il racconto del Sudan che ha conquistato Cannes. La recensione ... (tg24.sky.it)

African progress backslides as coups and war persist - The annual Ibrahim Index of African Governance report found that despite positive progress in 33 countries, overall governance was worse in 2023 in 21 countries, accounting for just under half of ... (fbcnews.com.fj)

“Goodbye Julia”, la clip del film al femminile che racconta il Sudan. Premio Libertà a Cannes - Al cinema dal 24 ottobre, è il primo film sudanese mai presentato al Festival di Cannes. L'incontro tra due donne, tra sensi di colpa e desiderio di riconciliazione, è metafora della storia di una Pae ... (iodonna.it)