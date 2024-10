Giovanna Chinnici, uccisa a coltellate dal cognato mentre cercava di difendere la figlia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Abitavano nella stessa palazzina ma i rapporti tra le famiglie sembra fossero minati da vecchi screzi, ruggini e incomprensioni. E in quel condominio, dove viveva con l'anziana madre e le sorelle e le rispettive famiglie, è morta Giovanna Chinnici, uccisa a coltellate dal cognato al culmine di Monzatoday.it - Giovanna Chinnici, uccisa a coltellate dal cognato mentre cercava di difendere la figlia Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Abitavano nella stessa palazzina ma i rapporti tra le famiglie sembra fossero minati da vecchi screzi, ruggini e incomprensioni. E in quel condominio, dove viveva con l'anziana madre e le sorelle e le rispettive famiglie, è mortadalal culmine di

