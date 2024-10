Oasport.it - Eurolega, per Milano lo scoglio Efes da affrontare per cancellare lo Zalgiris

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’EA7 Emporio Armanicerca la vittoria della svolta. Una campagna fino ad ora meno che mediocre per il roster di Ettore Messina, che ha aggiunto la scorsa settimana la ‘ciliegina sulla torta’ di aver subito una delle rimonte più roboanti della competizioni, sprecando un vantaggio di 27 lunghezze contro loKaunas. E ora al Forum arriva una quadra sempre pericolosa come l‘Anadolu. Che poco più di due anni fa vinceva la sua secondaconsecutiva, ma di quella squadra non è rimasto moltissimo.