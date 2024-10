Gamberorosso.it - È un Chianti il vino Rosso dell'Anno secondo il Gambero Rosso

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Molino degli Innocenti rappresenta la meta e il viaggio. Le radici e la sperimentazione. Comprendere un territorio, ogni singola vigna e, insieme al lavoro’uomo, esplorare una strada nuova, non ancora tracciata». Descrive così il suomigliore Niccolò Rossi che con i due fratelli Ludovica e Leonardo ha preso in mano le redini di Torre a Cona. Noi aggiungiamo che siamo rimasti davvero stregati da questo, frutto di un grande millesimo. Eleganza e finezza si fondono insieme, senza tralasciare i tratti artigiani e autentici di un grande Sangiovese per noi è senza dubbio il. Torre a Cona, tra ile il Valdarno Non siamo distanti da Firenze. Bisogna dirigersi verso sud-est, al confine tra ile il Valdarno per scoprire Torre a Cona.