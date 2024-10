Digitale, Connecting Europe Facility: Bruxelles apre bandi per 323 milioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Commissione Europea ha aperto la quarta serie di inviti a presentare proposte per un valore di 323 milioni di euro nell’ambito della sezione Digitale del programma Connecting Europe Facility (Cef Digital). “I nuovi inviti mirano ad accelerare la realizzazione di infrastrutture avanzate veloci, sicure e sostenibili, contribuendo allo sviluppo della connettività dorsale, delle reti 5G e della comunicazione quantistica”, ha spiegato la Commissione. Delle risorse, 128 milioni di euro di finanziamenti nell’ambito del bando Backbone Connectivity for Digital Global Gateways per studi e lavori sosterranno la realizzazione di connessioni dorsali, principalmente attraverso cavi sottomarini e terrestri. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Commissionea ha aperto la quarta serie di inviti a presentare proposte per un valore di 323di euro nell’ambito della sezionedel programma(Cef Digital). “I nuovi inviti mirano ad accelerare la realizzazione di infrastrutture avanzate veloci, sicure e sostenibili, contribuendo allo sviluppo della connettività dorsale, delle reti 5G e della comunicazione quantistica”, ha spiegato la Commissione. Delle risorse, 128di euro di finanziamenti nell’ambito del bando Backbone Connectivity for Digital Global Gateways per studi e lavori sosterranno la realizzazione di connessioni dorsali, principalmente attraverso cavi sottomarini e terrestri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Digitale - Connecting Europe Facility : Bruxelles apre bandi per 323 milioni - 00. “I nuovi inviti mirano ad accelerare la realizzazione di infrastrutture avanzate veloci, sicure e sostenibili, contribuendo allo sviluppo della connettività dorsale, delle reti 5G e della comunicazione quantistica”, ha spiegato la Commissione. Delle risorse, 128 milioni di euro di finanziamenti nell’ambito del bando Backbone Connectivity for Digital Global Gateways per studi e lavori sosterranno la realizzazione di connessioni dorsali, principalmente attraverso cavi sottomarini e terrestri. (Ildenaro.it)

Euro digitale, Lagarde ottimista per approvazione legge Parlamento Ue entro 2025 - Euro digitale: la visione di LagardeChristine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea (BCE), ha espresso un forte ottimismo riguardo alla cre ... (assodigitale.it)

IT-Wallet: perché dovrei avere i miei documenti personali sull'app IO - IT-Wallet, il portafoglio digitale italiano integrato nell'app IO per gestire documenti personali come patente e TS in formato digitale ... (ilsoftware.it)

It-Wallet: da oggi patente e tessera sanitaria sull'App Io, ma non per tutti; i dettagli - L'identità digitale sarà testata inizialmente da 50 mila persone, e poi progressivamente sarà aperta a tutti coloro che sono già in possesso alla app IO o a quelli che la vorranno scaricare successiva ... (ilmeteo.it)