Contro il diritto Ue la bacchetta magica non funziona (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal dialogo tra corti coltivato e raggiunto nel corso degli anni e applicato con i decreti del Tribunale di Roma del 18 ottobre, che hanno correttamente attuato la nozione di

Studenti lombardi in assemblea : incontro a Milano sul diritto allo studio e verso lo sciopero nazionale di novembre - L'Unione degli Studenti, il più grande sindacato studentesco in Italia, organizzerà su tutto il territorio nazionale delle assemblee regionali incentrate sul diritto allo studio e a ciò che gli orbita intorno. Questo evento rappresenta un'importante tappa verso lo sciopero studentesco nazionale del 15 novembre, che sarà la data autunnale più significativa per il sindacato studentesco e il ... (Ilgiorno.it)

Polonia : sospenderemo diritto di asilo contro migrazione illegale - ''Ci libereremo di pratiche che di fatto non corrispondono agli interessi polacchi, che violano la sicurezza dei polacchi'', ha detto il premier Tusk. (Imolaoggi.it)

Parlamento Ue - Orban contro Salis : “Ha picchiato gente con sbarre di ferro in Ungheria - assurdo parli di Stato di diritto” - VIDEO - Al Parlamento Europeo di Strasburgo il primo ministro ungherese Viktor Orbán si è scagliato contro l'eurodeputata Ilaria Salis, dopo l'accusa di “tirannia”. Inoltre, h . Il primo ministro ha risposto: “Mi dispiace che questa propaganda di sinistra a a buon mercato sia stata offerta qui al parlamento”. (Ilgiornaleditalia.it)