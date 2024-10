Champions, Milan: esordio da record per il 16enne Camarda (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al 75? della sfida tra Milan e Bruges, valido per la terza giornata della nuova Champions League, Paulo Fonseca ha fatto esordire il giovanissimo Francesco Camarda, al posto di Alvaro Morata. Camarda diventa così a 16 anni e 266 giorni il più giovane debuttante italiano nella storia della Champions League e il più giovane esordiente nella competizione con la maglia del Milan. Ovazione per il giovane attaccante al suo ingresso in campo. Urlo di gioia strozzato in gola per Camarda quando l’arbitro all’88’, dopo il controllo del Var, ha annullato il gol, per fuorigioco, che a 16 anni stava per entrare ancora di più nella storia andando a segno di testa. “È stata l’emozione più bella della mia vita, poi il Var mi ha fatto uno scherzo. Sono tanto deluso ma sono cose che succedono, soprattutto nel calcio di adesso. .com - Champions, Milan: esordio da record per il 16enne Camarda Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al 75? della sfida trae Bruges, valido per la terza giornata della nuovaLeague, Paulo Fonseca ha fatto esordire il giovanissimo Francesco, al posto di Alvaro Morata.diventa così a 16 anni e 266 giorni il più giovane debuttante italiano nella storia dellaLeague e il più giovane esordiente nella competizione con la maglia del. Ovazione per il giovane attaccante al suo ingresso in campo. Urlo di gioia strozzato in gola perquando l’arbitro all’88’, dopo il controllo del Var, ha annullato il gol, per fuorigioco, che a 16 anni stava per entrare ancora di più nella storia andando a segno di testa. “È stata l’emozione più bella della mia vita, poi il Var mi ha fatto uno scherzo. Sono tanto deluso ma sono cose che succedono, soprattutto nel calcio di adesso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Champions - Milan : esordio da record per il 16enne Camarda - Camarda […]. E' il più giovane debuttante italiano nella storia della Champions League e il più giovane esordiente nella competizione con la maglia del Milan Al 75' della sfida tra Milan e Bruges, valido per la terza giornata della nuova Champions League, Paulo Fonseca ha fatto esordire il giovanissimo Francesco Camarda, al posto di Alvaro Morata. (Sbircialanotizia.it)

Camarda fa la storia : a 16 anni gioca col Milan in Champions e segna - ma il VAR è impietoso e annulla - Francesco Camarda a 16 anni è diventato il più giovane calciatore italiano di sempre a giocare in Champions. Contro il Bruges aveva anche segnato, ma il VAR ha annullato la rete per fuorigioco.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Milan-Club Brugge : Camarda da record - è il più giovane italiano di sempre in Champions League - Francesco Camarda è il calciatore italiano più giovane a debuttare in Champions League: entrato al posto di Morata trova anche un gol, ma annullato Francesco Camarda è entrato al 75? di Milan-Club Brugge al posto di Morata e diventa il più giovane calciatore italiano a scendere in campo in Champions League. (Calcionews24.com)