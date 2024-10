Gaeta.it - Cambio dell’ora: come la luce influisce sul sonno e i consigli per affrontarlo al meglio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con l'arrivo del fine settimana, milioni di persone si preparano a cambiare l'orario, passando dall'ora legale a quella solare. Questa transizione, prevista tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, potrebbe sembrare un semplice spostamento di lancetta, ma ha implicazioni significative sulla qualità del. Secondo il Professor Luigi Ferini Strambi, esperto in neurologia e direttore del Centro di Medicina delpresso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, anche la scelta della giusta illuminazione può rivelarsi cruciale per mitigare gli effetti collaterali di questo cambiamento. Gli effetti deldi ora sulIl ritorno all'ora solare, purtroppo, comporterà per alcuni la sensazione di un "mini jet-lag".