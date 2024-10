Ilfattoquotidiano.it - Bindi a La7: “Governo Meloni? Non è questione di incompetenza ma di malafede, cattiveria e propaganda. Sulla sanità racconta balle”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Io sono sempre di fronte a questa domanda: ma gli esponenti delsono preparati o no? Faccio fatica a credere che non lo siano, perché alci sono due magistrati (Nordio e Mantovano,ndr) e tutti gli esecutivi si dotano di fior fior di giuristi nei gabinetti e negli uffici legislativi. Quindi, non dovrebbe mancare la competenza, è chiaro che laè la“. Così a Tagadà (La7) l’ex presidente della Commissione Antimafia Rosycommenta il caso Albania, aggiungendo: “Il nuovo decreto legge delper aggirare lo stop dei magistrati? Non risolvono nulla, perché se quel decreto continua a essere non conforme alla direttiva e alla sentenza europee, può essere disapplicato. È vero che un decreto legge è a norma primaria ma, se non corrisponde alla normativa superiore, il giudice può disapplicarla.