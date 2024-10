Big Mama apre la decima edizione di Fashion Graduate Italia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Big Mama è la special guest della decima edizione di Fashion Graduate Italia, la prima Fashion week aperta alla città dedicata alla creatività dei migliori studenti di Accademie, Istituti e Scuole di moda Italiane, che si apre il 22 ottobre a Milano. La, organizzata da Piattaforma Sistema Formativo Moda Ente del Terzo Settore e patrocinata dal manifestazione Comune di Milano e da Regione Lombardia, festeggia quest’anno la sua decima edizione con un programma ricco di appuntamenti dedicati alle nuove generazioni della moda. Sfilate di moda, masterclass, workshop con l’obiettivo di creare un ponte tra sistema educativo e industria di settore in tutto il mondo, con ospiti da Chicago, Shanghai e Melbourne. Tema di questa edizione è «Eyes Wide Open», ovvero un invito a connettersi in modo più autentico con la realtà e con il prossimo. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bigè la special guest delladi, la primaweek aperta alla città dedicata alla creatività dei migliori studenti di Accademie, Istituti e Scuole di modane, che siil 22 ottobre a Milano. La, organizzata da Piattaforma Sistema Formativo Moda Ente del Terzo Settore e patrocinata dal manifestazione Comune di Milano e da Regione Lombardia, festeggia quest’anno la suacon un programma ricco di appuntamenti dedicati alle nuove generazioni della moda. Sfilate di moda, masterclass, workshop con l’obiettivo di creare un ponte tra sistema educativo e industria di settore in tutto il mondo, con ospiti da Chicago, Shanghai e Melbourne. Tema di questaè «Eyes Wide Open», ovvero un invito a connettersi in modo più autentico con la realtà e con il prossimo.

