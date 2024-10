Benito: «Attaccanti Inter? Di grande livello! Ma non ho preferenze» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Benito parla della sfida tra Young Boys e Inter di Champions League. Il difensore ha detto la sua sugli Attaccanti nerazzurri. DOMANDE – Loris Benito si esprime sul rendimento del suo Young Boys: «Difficile trovare risposte su quelle domande, ogni weekend arriva una risposta su quello che facciamo in settimana. Ma le partite contro Galatasaray e Lucerna ci dicono che sappiamo fare buone prestazioni e dobbiamo riprendere questa strada. Penso che la domanda del mister arriva veramente per sapere come stiamo e per capire cosa succede dentro di noi». Benito sugli Attaccanti dell’Inter e sul suo grande poliglittismo Attaccanti – Poi Benito parla degli Attaccanti dell’Inter: «Sono giocatori di alto livello, sapendo che Arnautovic, Thuram e Taremi sono più fisici di Lautaro Martinez, anche se quest’ultimo è molto bravo a difendere il pallone visto il baricentro basso. Inter-news.it - Benito: «Attaccanti Inter? Di grande livello! Ma non ho preferenze» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)parla della sfida tra Young Boys edi Champions League. Il difensore ha detto la sua suglinerazzurri. DOMANDE – Lorissi esprime sul rendimento del suo Young Boys: «Difficile trovare risposte su quelle domande, ogni weekend arriva una risposta su quello che facciamo in settimana. Ma le partite contro Galatasaray e Lucerna ci dicono che sappiamo fare buone prestazioni e dobbiamo riprendere questa strada. Penso che la domanda del mister arriva veramente per sapere come stiamo e per capire cosa succede dentro di noi».suglidell’e sul suopoliglittismo– Poiparla deglidell’: «Sono giocatori di alto, sapendo che Arnautovic, Thuram e Taremi sono più fisici di Lautaro Martinez, anche se quest’ultimo è molto bravo a difendere il pallone visto il baricentro basso.

