Ilfattoquotidiano.it - Basilicata: dopo 11 anni, una indagine per disastro ambientale e due sentenze del Tar riapre la discarica di rifiuti speciali

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Laperpericolosi e non in località San Sago, nella valle del fiume Noce che divide la Calabria dalla, nel comune cosentino di Tortora, può riaprire. Il via libera è stato concesso dal Tribunale amministrativo di Catanzaro con due distinteche hanno respinto i ricorsi proposti dai Comuni di Tortora, con il sostegno dei Comuni di Aieta, Lauria, Santa Maria del Cedro, San Nicola Arcella e Scalea e da quello di Trecchina, per l’annullamento del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata(AIA) concessa ad ottobre 2023 dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il sindaco di Tortora, Toni Iorio, pensa al ricorso al Consiglio di Stato, mentre Antonio Ponzi, ex assessore all’ambiente di Tortora fa appello alla costituzione di un nuovo comitato di difesa esteso ai cittadini dei comuni limitrofi.