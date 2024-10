Bando affitti da 45mila euro. Ecco come fare domanda (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Comune di Carmignano ha stanziato ulteriori 10.000 euro per incrementare il Bando per gli affitti e ora la disponibilità torna sopra i 40 mila euro. "Per il Comune – sottolinea il sindaco Edoardo Prestanti – è un impegno non indifferente, aumentiamo del 33% la quota a carico del bilancio comunale". Il Bando 2024 dispone così di 45.237 euro, dai 34.580 euro del 2023, così suddivisi: 5.237 euro provenienti dalla Regione, il resto, 40.000 euro messi dal Comune. Due le fasce di reddito Isee previste: la fascia A per famiglie con un Ise inferiore o uguale a 15.984,02 euro; la fascia B per famiglie con Ise da 15.984,03 a 32.192,74 euro e con un valore Isee non superiore a 16.500 euro. Il Bando è riservato ai cittadini italiani, residenti a Carmignano, che non possiedono abitazioni e non sono assegnatari di case popolari. Il contributo è fino ad un massimo di 3. Lanazione.it - Bando affitti da 45mila euro. Ecco come fare domanda Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Comune di Carmignano ha stanziato ulteriori 10.000per incrementare ilper glie ora la disponibilità torna sopra i 40 mila. "Per il Comune – sottolinea il sindaco Edoardo Prestanti – è un impegno non indifferente, aumentiamo del 33% la quota a carico del bilancio comunale". Il2024 dispone così di 45.237, dai 34.580del 2023, così suddivisi: 5.237provenienti dalla Regione, il resto, 40.000messi dal Comune. Due le fasce di reddito Isee previste: la fascia A per famiglie con un Ise inferiore o uguale a 15.984,02; la fascia B per famiglie con Ise da 15.984,03 a 32.192,74e con un valore Isee non superiore a 16.500. Ilè riservato ai cittadini italiani, residenti a Carmignano, che non possiedono abitazioni e non sono assegnatari di case popolari. Il contributo è fino ad un massimo di 3.

