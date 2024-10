Cityrumors.it - “Bambini? Non sono accettati…”,incredibile ma è la nuova frontiera degli alberghi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cidiversi gestori e proprietari diche stanno scegliendo questa opzione che appare fin troppo cinica e surreale Icome i cani. O quasi. Anzi, a dire la verità in determinate situazioni anche peggio. Sta facendo molto discutere la scelta di alcuniche hanno deciso di non accettare icome ospiti. Alcunistanno cominciando a non accettare più iper non ricevere lamentele dagli ospiti (screenshot Cityrumors.it)Per molti sembra una cosa paradossale, quasi discriminatoria, ma è solo la realtà e la scelta che, pare, stia prendendo sempre più piede nelle strutture ricettive qualie perfino campeggi. Ifanno rumore e chiasso e cialcuni clienti che si lamentano, quindi per non ricevere problemi, alcuni proprietari dihanno deciso di attuare questa politica.