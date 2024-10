AVETRANA: IL TRIBUNALE BLOCCA LA SERIE DISNEY+, ACCOLTO IL RICORSO DEL SINDACO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Delitto di AVETRANA, fermata la messa in onda della SERIE DISNEY+ sull’omicidio di Sarah Scazzi: accolta la richiesta del SINDACO. Lo ha deciso il TRIBUNALE di Taranto. Emesso il provvedimento di sospensione cautelare che stoppa la trasmissione della SERIE “AVETRANA – Qui non è Hollywood” programmata dal 25 ottobre. Il SINDACO di AVETRANA, Antonio Iazzi, aveva chiesto pochi giorni fa tramite i legali del comune la rettifica del titolo della SERIE e la sua sospensione d’urgenza. L'articolo AVETRANA: IL TRIBUNALE BLOCCA LA SERIE DISNEY+, ACCOLTO IL RICORSO DEL SINDACO proviene da BUBINO. Bubinoblog - AVETRANA: IL TRIBUNALE BLOCCA LA SERIE DISNEY+, ACCOLTO IL RICORSO DEL SINDACO Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Delitto di, fermata la messa in onda dellasull’omicidio di Sarah Scazzi: accolta la richiesta del. Lo ha deciso ildi Taranto. Emesso il provvedimento di sospensione cautelare che stoppa la trasmissione della– Qui non è Hollywood” programmata dal 25 ottobre. Ildi, Antonio Iazzi, aveva chiesto pochi giorni fa tramite i legali del comune la rettifica del titolo dellae la sua sospensione d’urgenza. L'articolo: ILLAILDELproviene da BUBINO.

