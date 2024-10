Antonio Vella porta le best practices del Comune di Monteverde sull’accessibilità al City Vision di Padova (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Antonio Vella, siindaco del Comune di Monteverde, ha partecipato con orgoglio al City Vision 2024 di Padova, portando come contributo l’esperienza di uno dei Comuni italiani più innovativi nel campo dell’accessibilità. Durante l’evento, Vella ha avuto modo di presentare le best practices adottate da Monteverde per garantire l’accesso ai servizi e alle infrastrutture a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Nel corso del suo intervento, Antonio Vella ha sottolineato: “Monteverde ha intrapreso un percorso di trasformazione che mette l’inclusività al centro dello sviluppo territoriale. Crediamo fermamente che ogni comunità, grande o piccola, abbia il dovere di creare spazi e servizi che siano accessibili a tutti, senza barriere”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), siindaco deldi, ha partecipato con orgoglio al2024 dindo come contributo l’esperienza di uno dei Comuni italiani più innovativi nel campo dell’accessibilità. Durante l’evento,ha avuto modo di presentare leadottate daper garantire l’accesso ai servizi e alle infrastrutture a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Nel corso del suo intervento,ha sottolineato: “ha intrapreso un percorso di trasformazione che mette l’inclusività al centro dello sviluppo territoriale. Crediamo fermamente che ogni comunità, grande o piccola, abbia il dovere di creare spazi e servizi che siano accessibili a tutti, senza barriere”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il primo concorso letterario in Italia rivolto ai detenuti - Si svolgerà sabato prossimo la cerimonia di consegna dei premi del primo concorso letterario in Italia rivolto alle persone recluse nei penitenziari. (ANSA) ... (ansa.it)

A Città di Castello il primo concorso letterario in Italia rivolto alle persone recluse - Il primo concorso letterario in Italia rivolto alle persone recluse nei penitenziari. ‘Destinazione Altrove - La scrittura come esplorazione di mondi senza tem ... (www3.saturnonotizie.it)

Ricostruzione difficile. Monni: "Il nodo risorse. Dovremo scegliere le priorità delle priorità" - "Solo a Prato servono 160 milioni. Di queste risorse non sappiamo ancora nulla". Comitati e alluvionati ieri a Santa Lucia: confronto con Regione e Comune. (lanazione.it)