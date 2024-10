“A Pozzuoli la droga si compra solo dai Beneduce”, l’ordine alle piazze di spaccio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I recenti fatti di sangue registrati nel comune del Napoletano potrebbero inquadrarsi nel tentativo dell'articolazione del clan di riprendere il controllo degli stupefacenti. Fanpage.it - “A Pozzuoli la droga si compra solo dai Beneduce”, l’ordine alle piazze di spaccio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I recenti fatti di sangue registrati nel comune del Napoletano potrebbero inquadrarsi nel tentativo dell'articolazione del clan di riprendere il controllo degli stupefacenti.

Video “A Pozzuoli Video “A Pozzuoli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.Errore nel parsing del feed RSS: Only one top level element is allowed in an XML document.