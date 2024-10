Ilrestodelcarlino.it - Vendemmia inclusiva, i ragazzi di Centimetro zero e l’impegno tra le vigne: “Esperienza unica”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Pagliare (Ascoli), 22 ottobre 2024 –nelle colline offidane per idella Locandadi Pagliare. Un progetto molto ambizioso, grazie aldi Roberta D’Emidio ed Emidio Mandozzi, che hanno ricevuto il supporto della Fondazione Carisap. Anche quest’anno ihannoto il rosso Montepulciano. Le uve sono state trasferite nel punto cantinaa Montalcino, dal winemaker Roberto Cipresso, dove la Locandaha le botti e il giorno dopo tutti icon i genitori hanno raggiunto in pullman Montalcino per la lavorazione delle uve. “E’ stata – ha detto Mandozzi – un’occasione molto importante per tutti, per la prima volta ihanno visto come si lavorano le uve ed hanno imbottigliato il vino Soqquadro rosso,to quattro anni fa e hanno riportato indietro le bottiglie.