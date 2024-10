Ucraina Austin da Zelensky tra i progressi russi e le imminenti elezioni Usa

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti danno un altro segnale, il sostegno all’nella guerra con l’è costante come dimostra la visita a sorpresa del segretario alla Difesa Lloyda Kiev. La visita del capo del Pentagono, per la quarta volta nel Paese, arriva in un momento cruciale per l’, che nel conflitto dipende dagli aiuti Usa, condizionati dal risultato dellepresidenziali. Intanto, laa continua a fare piccoli ma costantisul campo di battaglia. Nel suo colloquio con il presidente ucraino Volodymyrha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 400 milioni di dollari che include “munizioni, equipaggiamento militare e armamenti”, ha annunciatovia X.