Titty e Antonio stanno ancora insieme dopo Temptation Island? (Di martedì 22 ottobre 2024) Titty e Antonio stanno ancora insieme dopo la fine di Temptation Island? Ecco cosa è accaduto un mese dopo il reality show

Andrea Iannone torna in MotoGP dopo 5 anni! Sostituirà Di Giannantonio per il finale - . Si tratta comunque di un rientro pro tempore per il nativo di Vasto, che tra l’evento in terra asiatica e la prova iberica avrà comunque la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare la sua caratura agonistica. Il 35enne prenderà il posto del centauro titolare, che tornerà in Italia per operarsi alla spalla sinistra dopo le prossime gare previste tra Australia e Thailandia. (Oasport.it)

Andrea Iannone in MotoGp : l’incredibile ritorno dopo 5 anni - sostituirà Di Giannantonio nel team di Valentino Rossi - Poi era arrivata la lunga e strana squalifica per doping: per la sua positività agli steroidi anabolizzanti, il Tas di Losanna aveva usato la mano pesante più che in altri casi. Cinque anni dopo l’ultima volta, Andrea Iannone tornerà a correre in MotoGp. Almeno per ora. Il pilota abruzzese ha già guidato la Ducati in MotoGp e in questa stagione in Superbike è in sella alla Panigale V4 del Team ... (Ilfattoquotidiano.it)

Arrestato un fratello di Antonio Morelli per tentata estorsione dopo l’omicidio a Reggio Calabria - L’avvocato destinatario delle estorsioni ha ricevuto minacce di conseguenze nefaste e ha subito danni materiali significativi, tuttavia ha mantenuto una posizione ferma, rifiutandosi di cedere alle richieste. L’omicidio di Antonio Morelli: un conflitto familiare esplosivo Antonio Morelli, un uomo di ventinove anni, è stato colpito a morte in un episodio di violenza avvenuto nel rione Marconi. (Gaeta.it)