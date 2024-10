Ilrestodelcarlino.it - TiPì A San Prospero il teatro è ’contatto’

(Di martedì 22 ottobre 2024) "come luogo di incontro fisico e corporeo. Di osservazione e di stupore, spazio che crea contatto: visivo, di pensieri, di mani e corpi". Così i direttori artistici di, Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria, cui è affidata per il quarto anno, dopo il recente rinnovo, la stagione teatrale ospitata all’Auditorium Volmer Fregni di San, spiegano la scelta di individuare come comun denominatore del cartellone 2024/25 la parola. A dare il via alla stagione sarà, sabato, il 26 ottobre alle 20.45, ilgran galà di apertura, per una serata in compagnia del ’Cirque-Cabaret’, in collaborazione con PaZo, uno spettacolo in cui musica e parole, danza e circo si alternano e interagiscono per dare vita a un evento unico ed entusiasmante.