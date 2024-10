The Batman – Parte 2: due personaggi da The Penguin avranno un importante ruolo nel sequel? (Di martedì 22 ottobre 2024) The Batman – Parte 2: due personaggi da The Penguin avranno un importante ruolo nel sequel? The Penguin ha ricevuto recensioni entusiastiche da Parte di fan e critici, aumentando l’entusiasmo per The Batman – Parte 2. Si prevede che Oz Cobb avrà un ruolo chiave nel sequel, in quanto la serie del cattivo si concluderà con la sua trasformazione nel nuovo Kingpin del crimine di Gotham City. Tuttavia, potrebbe non essere l’unico volto familiare che vedremo nel film e ora c’è la possibilità che non sia il vincitore garantito nella sua guerra con Sofia Falcone. Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, “la Sofia Falcone di Cristin Milioti avrà un ruolo importante in The Batman Part II”. La performance della Milioti è stata elogiata da tutti, e molti sostengono che abbia rubato la scena al fenomenale Colin Farrell. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 22 ottobre 2024) The2: dueda Theunnel? Theha ricevuto recensioni entusiastiche dadi fan e critici, aumentando l’entusiasmo per The2. Si prevede che Oz Cobb avrà unchiave nel, in quanto la serie del cattivo si concluderà con la sua trasformazione nel nuovo Kingpin del crimine di Gotham City. Tuttavia, potrebbe non essere l’unico volto familiare che vedremo nel film e ora c’è la possibilità che non sia il vincitore garantito nella sua guerra con Sofia Falcone. Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, “la Sofia Falcone di Cristin Milioti avrà unin ThePart II”. La performance della Milioti è stata elogiata da tutti, e molti sostengono che abbia rubato la scena al fenomenale Colin Farrell.

The Batman – Parte 2 : Matt Reeves è cauto in merito alla Corte dei Gufi - Per chi non lo sapesse, la Corte dei Gufi è un’organizzazione segreta e potente introdotta in Batman #1 nel 2011 da Scott Snyder e Greg Capullo. Le riprese del sequel inizieranno all’inizio del 2025. L’esistenza della Corte sfida la convinzione di Batman di sapere tutto di Gotham, poiché sono rimasti nascosti persino a lui. (Cinefilos.it)

Batman – Parte II : Matt Reeves condivide un importante aggiornamento; dice che Batman potrebbe arrivare in TV - Nel frattempo, Reeves è intenzionato a espandere la serie DC Elseworlds, dato che la serie spin-off di Batman, Il Pinguino, con Colin Farrell nei panni del boss della mafia, è prossima all’uscita. Reeves spera che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto ... (Cinefilos.it)

Patrick Schwarzenegger risponde all’ambientazione invernale di The Batman – Parte 2 : “Arriva l’uomo di ghiaccio” - Nel frattempo, Reeves è intenzionato a espandere la serie DC Elseworlds, dato che la serie spin-off di Batman, Il Pinguino, con Colin Farrell nei panni del boss della mafia, è prossima all’uscita. Mr. twitter. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. (Cinefilos.it)