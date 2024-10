Terra dei fuochi, in pochi mesi sanzioni per mezzo milione (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPiù di mezzo milione di euro di sanzioni, 13 denunce, 4 veicoli e 8 tra aree e attività poste sotto sequestro sono il bilancio delle più recenti operazioni di prevenzione degli illeciti ambientali in Terra dei fuochi. A condurle il contingente dell’Esercito Strade Sicure – Terra dei fuochi (su base Ottavo Reggimento bersaglieri), le Polizie locali e Metropolitana e i reparti territoriali e gli assetti specialistici delle Forze di Polizia, coadiuvati dalle componenti tecniche attivate, sotto il coordinamento del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e del neo prefetto di Caserta, Lucia Volpe. Diffusi controlli sul territorio sono stati effettuati da pattuglie miste Esercito-Polizie locali a Napoli e nell’hinterland, tra Afragola, Volla, Acerra, S. Antimo e Cardito. Analoghi controlli nel Casertano, a Castel Volturno, Mondragone, Cesa e Capua. Anteprima24.it - Terra dei fuochi, in pochi mesi sanzioni per mezzo milione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPiù didi euro di, 13 denunce, 4 veicoli e 8 tra aree e attività poste sotto sequestro sono il bilancio delle più recenti operazioni di prevenzione degli illeciti ambientali indei. A condurle il contingente dell’Esercito Strade Sicure –dei(su base Ottavo Reggimento bersaglieri), le Polizie locali e Metropolitana e i reparti territoriali e gli assetti specialistici delle Forze di Polizia, coadiuvati dalle componenti tecniche attivate, sotto il coordinamento del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e del neo prefetto di Caserta, Lucia Volpe. Diffusi controlli sul territorio sono stati effettuati da pattuglie miste Esercito-Polizie locali a Napoli e nell’hinterland, tra Afragola, Volla, Acerra, S. Antimo e Cardito. Analoghi controlli nel Casertano, a Castel Volturno, Mondragone, Cesa e Capua.

