Stanchezza? Servono spinaci, in succo o in foglia

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il cambio stagione può farci avvertire un forte senso di. Un modo per contrastarla è integrare nella propria dieta cibi che diano al corpo la giusta energia, come gli. Non a caso sono un ortaggio ricco di micronutrienti molto utili alla salute.ino in, valori nutrizionali e benefici Sono un alimento importante poiché contengono rame, zinco, vitamina A e C, ferro, magnesio, potassio e fosforo. Insomma non solo ci rendono più forti, ma anche più scattanti e pronti a reagire. Vediamo di quali benefici possiamo godere portandoli in tavola. Sono consigliati in caso di ipertensione in quanto il potassio aiuta a tenere sotto controllo la pressione arteriosa. Questo ortaggio aiuta a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue e, a lungo termine, previene il diabete. Amica ha realizzato un video per scoprire tutti i benefici degli