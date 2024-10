Sinner-Alcaraz non dovrebbero affrontarsi nei gironi delle ATP Finals. A meno che Zverev…Come funzionano gli accoppiamenti (Di martedì 22 ottobre 2024) Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev sono gli unici tre tennisti già aritmeticamente qualificati alle ATP Finals 2024 di tennis: l’azzurro è già certo di chiudere la stagione al numero 1 del mondo e quindi a Torino sarà accreditato della prima testa di serie. Lotta aperta per il numero 2: nella Race ATP, che prima delle Finals andrà a combaciare con il ranking mondiale, l’iberico è secondo a quota 6710, mentre il teutonico, che sta giocando a Vienna, è terzo con 6265, ma vincendo il torneo si isserebbe a quota 6715, scavalcando lo spagnolo. Il piazzamento finale si deciderà all’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: chi arriverà alle Finals da numero 2 avrà la certezza di evitare Sinner nella prima fase a gironi. Jannik Sinner, in quanto numero 1, ed il numero 2, infatti, saranno le teste di serie dei due raggruppamenti a Torino. Oasport.it - Sinner-Alcaraz non dovrebbero affrontarsi nei gironi delle ATP Finals. A meno che Zverev…Come funzionano gli accoppiamenti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Jannik, lo spagnolo Carlosed il tedesco Alexander Zverev sono gli unici tre tennisti già aritmeticamente qualificati alle ATP2024 di tennis: l’azzurro è già certo di chiudere la stagione al numero 1 del mondo e quindi a Torino sarà accreditato della prima testa di serie. Lotta aperta per il numero 2: nella Race ATP, che primaandrà a combaciare con il ranking mondiale, l’iberico è secondo a quota 6710, mentre il teutonico, che sta giocando a Vienna, è terzo con 6265, ma vincendo il torneo si isserebbe a quota 6715, scavalcando lo spagnolo. Il piazzamento finale si deciderà all’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: chi arriverà alleda numero 2 avrà la certezza di evitarenella prima fase a. Jannik, in quanto numero 1, ed il numero 2, infatti, saranno le teste di serie dei due raggruppamenti a Torino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monaco : “Alcaraz soffre Sinner per un motivo. La rivalità dipenderà dai momenti di forma” - Il loro confronto è troppo recente. LA PUNTATA COMPLETA DI TENNISMANIA . Per questo è ostico Sinner per lui. La finale ha dato un senso a questa esibizione, per il resto ho visto pochi spunti tecnico-tattici, con un pubblico che non sapeva nemmeno cosa stesse guardando”. C’è da dire, però, che una Finale Slam o di un Masters 1000 propone una adrenalina diversa ma, al tempo stesso, non ... (Oasport.it)

Panatta non ha dubbi : “Sinner in questo momento è più forte di Alcaraz. Ho sbagliato data di nascita” - A commentare quanto accaduto in Arabia Saudita è stato Adriano Panatta, nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva in onda su Rai 2 HD. La vittoria nel torneo di esibizione a Riad (Arabia Saudita), battendo nella finale del Six Kings Slam Carlos Alcaraz, ha avuto grande attenzione dai media soprattutto per il compenso molto elevato. (Oasport.it)

Adriano Panatta commenta la vittoria di Sinner a Riad : “Ha dimostrato di essere più forte di Alcaraz” - “Alcaraz ha avuto, invece, qualche problema nel tenere lo stesso livello fino alla fine. Un prize-money spropositato che ha fatto storcere il naso a una percentuale di appassionati, considerando che a livello Slam il premio più ricco è quello degli US Open pari a 3. 6 milioni. Devo dire che il match contro Alcaraz mi ha stupito perché, avendo pur perso il primo set, è rimasto lì ed ha giocato ... (Oasport.it)