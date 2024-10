Quotidiano.net - Sindacati commercialisti, non ci sono i tempi per il concordato'

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il nuovo istituto delpreventivo biennale, "che avrebbe potuto rappresentare un'occasione importante per un cambio di prospettiva nella compliance fiscale ed anche un primo tassello verso una riforma del nostro sistema fiscale verso un modello più snello e moderno, rischia di essere vissuto come una frettolosa scelta di breve termine, effettuata sulla base di sensazioni e quasi di 'scommesse', incompatibili con gli obiettivi delineati dal governo per il sistema Paese".