Gaeta.it - Scoprire l’autunno nel Distretto dei Laghi: percorsi, foliage e avventure per famiglie

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitternelturistico dei, Monti e Valli dell’Ossola rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta. Questa regione del Piemonte, caratterizzata da magnificie panorami montuosi, offre il contesto ideale per escursioni, cicloturismo ein famiglia. La varietà die attrazioni presenti rende possibile la scoperta di angoli suggestivi, il tutto immersi nei colori caldi della stagione.in bicicletta per ogni livello Ilturistico deiè un vero e proprio paradiso per i ciclisti, con una rete diche si snodano tra colline,e borghi storici. Tra le opzioni più interessanti troviamo il percorso MTB di 25 km che parte da Domodossola e raggiunge l’Alpe Parpinasca.