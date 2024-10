Lapresse.it - Salerno, causò incidente in cui morirono 2 carabinieri, arrestata

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) La Squadra Mobile di, coadiuvata da personale della Direzione Centrale Polizia Stradale di Roma e del Gabinetto Centrale di Polizia Scientifica, ha posto agli arresti domiciliari, disposti dal gip di, nei confronti della donna che lo scorso 6 aprile nel territorio di Campagna,un gravecostato la vita a tre persone, tra cui due, e il ferimento di un terzo militare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna al volante della sua auto viaggiava ad una velocità compresa tra i 128 e i 133 km/h, ovvero 64 in più rispetto al limite consentito in quel punto. E inutile si sarebbe rivelato l’estremo tentativo di frenata. al momento dell’impatto. La donna, portata in ospedale, fu trovata con un tasso alcolico pari allo 0,54 gr/litro, nonché positiva al precursore della cocaina.