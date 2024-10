Rugby: Benetton. Spagnolo in biancoverde fino al 30 giugno 2027 (Di martedì 22 ottobre 2024) Il pilone di 23 anni è approdato ai Leoni la scorsa stagione ROMA - Nuovo rinnovo importante per il Benetton Rugby. La franchigia biancoverde è lieta di comunicare il prolungamento contrattuale di Mirco Spagnolo fino al 30 giugno 2027. Il pilone di 23 anni è approdato ai Leoni la scorsa stagione e n Ilgiornaleditalia.it - Rugby: Benetton. Spagnolo in biancoverde fino al 30 giugno 2027 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il pilone di 23 anni è approdato ai Leoni la scorsa stagione ROMA - Nuovo rinnovo importante per il. La franchigiaè lieta di comunicare il prolungamento contrattuale di Mircoal 30. Il pilone di 23 anni è approdato ai Leoni la scorsa stagione e n

United Rugby Championship - la Benetton Treviso fa il bis ed espugna Newport - Dopo 7 minuti primo attacco pericoloso per i padroni di casa, che obbligano i veneti a ripartire dai propri 5 metri. E dalla seguente maul i biancoverdi si trovano a un passo dalla linea, palle che esce verso Manfredi che si allunga e schiaccia per il 14-24. Riparte attaccando la Benetton Treivso e dopo 5 minuti è Avaca a prendere un pallone che rimbalza sul prato, sfonda un placcaggio e si ... (Oasport.it)

Benetton Rugby vola in Galles : la formazione per la sfida contro i Dragons - Sabato 19 ottobre alle ore 20:35, il Benetton Rugby dovrà sfidare fuori casa i gallesi dei Dragons Rugby nello storico impianto del Rodney Parade di Newport. . . Dopo due partite consecutive tra le mura amiche, i Leoni sono pronti a vivere un nuovo appuntamento in trasferta. . Il match è valido per il. (Trevisotoday.it)

United Rugby Championship - Benetton Treviso e Zebre Parma a caccia di una vittoria di peso - . Dopo un avvio difficile, con il deludente pareggio con gli Scarlets a Monigo e tre brutti ko, lo scorso weekend è arrivata la prima, bella, vittoria contro gli Sharks a ridare morale ai ragazzi di Bortolami. Le statistiche dicono che i Lions attaccano più che difendere e le Zebre dovranno stare soprattutto attenti a Rabz Maxwane, autore di 4 mete sin qui. (Oasport.it)