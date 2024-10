Ranking Uefa 2024/25 aggiornato: regolamento e come funziona. In palio due posti per la Champions League (Di martedì 22 ottobre 2024) L’abbiamo iniziato a scoprire nella scorsa stagione e ora il meccanismo si consoliderà nel 2024/2025. Ci sono infatti due posti da assegnare tramite Ranking in Champions League 2025/2026. Questi andranno alle federazioni che hanno ottenuto il miglior risultato collettivo nella stagione precedente (numero totale di punti diviso numero di squadre partecipanti). Di conseguenza, i campionati che avranno ottenuto il primo e il secondo posto nel Ranking Uefa stagionale potranno avere una squadra in più nella Champions League 2025/2026. Il Ranking Uefa è calcolato sulla base dei risultati delle squadre di ogni paese. Nella scorsa stagione furono Italia e Germania a chiudere nei primi due posti. Sportface.it vi terrà aggiornati sulla classifica del Ranking stagionale con un focus particolare sull’Italia e il rendimento dei club italiani. Ecco la classifica. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’abbiamo iniziato a scoprire nella scorsa stagione e ora il meccanismo si consoliderà nel/2025. Ci sono infatti dueda assegnare tramitein2025/2026. Questi andranno alle federazioni che hanno ottenuto il miglior risultato collettivo nella stagione precedente (numero totale di punti diviso numero di squadre partecipanti). Di conseguenza, i campionati che avranno ottenuto il primo e il secondo posto nelstagionale potranno avere una squadra in più nella2025/2026. Ilè calcolato sulla base dei risultati delle squadre di ogni paese. Nella scorsa stagione furono Italia e Germania a chiudere nei primi due. Sportface.it vi terrà aggiornati sulla classifica delstagionale con un focus particolare sull’Italia e il rendimento dei club italiani. Ecco la classifica.

