Ragazza denuncia una violenza sessuale, indagini nel Casertano (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia sta indagando su una presunta violenza sessuale subita da una giovane di 27 anni, che ha denunciato l’episodio in ospedale ad Aversa (Caserta), dove si è presentata con il padre. Questi, mentre attendeva l’esito degli accertamenti medici effettuati sulla figlia, ha avuto un infarto ed è stato ricoverato in gravi condizioni. La Ragazza ha raccontato di essere stata violentata in una zona periferica del comune di Lusciano da un giovane con cui non avrebbe una relazione stabile. I medici l’hanno visitata, avvisando il Commissariato di Aversa. Sono così partite le indagini. L'articolo Ragazza denuncia una violenza sessuale, indagini nel Casertano proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Ragazza denuncia una violenza sessuale, indagini nel Casertano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia sta indagando su una presuntasubita da una giovane di 27 anni, che hato l’episodio in ospedale ad Aversa (Caserta), dove si è presentata con il padre. Questi, mentre attendeva l’esito degli accertamenti medici effettuati sulla figlia, ha avuto un infarto ed è stato ricoverato in gravi condizioni. Laha raccontato di essere stata violentata in una zona periferica del comune di Lusciano da un giovane con cui non avrebbe una relazione stabile. I medici l’hanno visitata, avvisando il Commissariato di Aversa. Sono così partite le. L'articolounanelproviene da Anteprima24.it.

